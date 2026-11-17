Wayne Rooney, exposé très jeune à une forte pression médiatique et populaire, a eu des pensées suicidaires au sommet de sa carrière avec Manchester United. Il l'a confié dans un podcast publié mardi.

L'avant-centre aux 120 sélections, âgé de 41 ans, explique que sa santé mentale s'est dégradée après son mariage (juin 2008) et la naissance de son aîné Kai (novembre 2009), alors même qu'il connaissait une période faste sous le maillot des Red Devils. Il s'enfermait parfois pendant deux jours d'affilée pour boire de l'alcool, loin des regards.

"Avec le recul, je peux dire que j'étais égoïste, mais je savais que je traversais quelque chose avec lequel j'avais énormément de mal à composer. Et je ne voulais pas que Kai me voie dans cet état, c'est pour ça que je me cachais aussi", a déclaré Rooney dans "Life At The Midpoint", un podcast animé par la présentatrice britannique Gabby Logan.

"J'en suis arrivé à un point où tu envisages le suicide. Tu ne veux simplement plus être entouré de qui que ce soit. Je ne voulais pas que les gens me voient dans la rue. Je ne voulais pas entrer dans les magasins", a-t-il ajouté.

L'ex-enfant prodige du football anglais a été plongé dans le grand bain professionnel dès l'âge de 16 ans avec Everton, est devenu international anglais à 17 ans et a rejoint à 18 ans la grande équipe de Manchester United, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire. En 2008, Rooney a notamment remporté le championnat d'Angleterre et la Ligue des champions.

Il a d'abord gardé ses tourments pour lui-même, car il ne voulait "pas montrer la moindre faiblesse", puis il s'est confié à sa mère ainsi qu'à son épouse, Coleen, avant de se tourner vers un professionnel de la santé mentale.

"Je voyais un thérapeute pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez moi, parce qu'avec le recul, j'étais probablement au sommet de ma carrière, je venais d'avoir un jeune fils, je venais de me marier. Ça devrait être le moment le plus heureux de ma vie, et ça ne l'était pas", a-t-il dit.

De manière plus globale, a-t-il déclaré, "j'ai toujours été à l'aise sur un terrain de football, mais pour tout le reste, j'ai vraiment beaucoup souffert".

Rooney a joué pour Everton (2002-2004) puis Manchester United (2004-2017), avant un retour à Everton, un bref passage chez DC United aux Etats-Unis et enfin une dernière saison à Derby County, là où il a lancé sa carrière d'entraîneur. L'ancien footballeur est désormais un des consultants les plus influents à la télévision anglaise.

/ATS