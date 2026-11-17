Après le dernier match de 2026 de la Suisse lundi face à l'Ecosse, c'est l'occasion de revenir sur les moments les plus marquants de l'équipe nationale au cours de cette riche année.

27 mars: Défaite d'entrée contre l'Allemagne

Pour son premier rendez-vous de 2026, la troupe de Murat Yakin s'incline 4-3 face à la Mannschaft à Bâle, un résultat mettant fin à une série de dix matches sans défaite. Mais pour le sélectionneur, l'objectif est ailleurs: il s'agit alors de déterminer son groupe en vue du Mondial. Il effectue dix changements, soit l'ensemble de ses joueurs de champ, et récidivera quatre jours plus tard face à la Norvège (0-0). Trois Romands seront écartés du contingent de la Coupe du monde dévoilé par la voie d'un jeu de piste à la mi-mai, à savoir Vincent Sierro, Alvyn Sanches et Joël Monteiro.

3 juin: Breel Embolo reste à quai

Trois jours après son premier succès de l'année contre la Jordanie (4-1), l'équipe de Suisse s'apprête à embarquer pour les Etats-Unis afin de poursuivre sa préparation pour le Mondial 2026. A l'aéroport de Zurich, un évènement inattendu se produit: Breel Embolo ne peut pas embarquer suite à l'invalidation de son autorisation judiciaire (ESTA) en raison de son casier judiciaire. L'affaire prend une ampleur internationale, en écho à d'autres polémiques autour du droit d'entrée restrictif appliqué aux frontières étasuniennes, comme celle concernant l'arbitre somalien Omar Artan, qui se voit définitivement refoulé à son arrivée à Miami trois jours plus tard. De son côté, l'attaquant helvétique a finalement rallié San Diego à la même date.

18 juin: L'éclosion de Johan Manzambi

Après deux matches nuls contre l'Australie (1-1) puis face au Qatar lors de son entrée en lice (1-1), l'équipe de Suisse doit réagir face à la Bosnie-Herzégovine. Malgré une entame poussive, elle parvient à ouvrir la marque sur un éclair de Johan Manzambi à la 74e, alors que ce dernier n'est entré en jeu que trois minutes plus tôt. Les Suisses prennent alors le match à leur compte pour l'emporter 4-1, et véritablement lancer leur Mondial. La pépite genevoise, bientôt transférée à Aston Villa pour une somme avoisinant les 70 millions d'euros, inscrit encore le 3-0 pour marquer définitivement les esprits.

3 juillet: Une page d'histoire face à l'Algérie

Ayant remporté leur groupe à la faveur d'un succès contre le co-organisateur canadien (2-1), les Helvètes affrontent l'Algérie en 16es de finale, avec pour objectif de remporter un match à élimination directe d'une Coupe du monde pour la première fois de leur histoire. Embolo ouvre la marque à la 10e face aux Fennecs de l'ex-sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic, avant que Dan Ndoye ne scelle le score en inscrivant le 2-0 dès le retour des vestiaires. Le Vaudois de Nottingham Forest confirme sa montée en puissance, lui qui conclura son année internationale avec un bilan de sept buts et trois passes décisives en quinze matches.

12 juillet: Fin de parcours face à l'Argentine

En écartant la Colombie aux tirs au but en 8es de finale (0-0, 4-3 tab), la Suisse se hisse en quarts de finale, une première depuis 1954. Elle y affronte l'Argentine, championne du monde en titre, menée par l'octuple Ballon d'Or Lionel Messi. A Kansas City, Ndoye parvient à égaliser peu avant l'heure de jeu, avant qu'Embolo ne soit expulsé après avoir écopé d'un second avertissement pour simulation suite à l'intervention de la VAR. A 10 contre 11, les hommes de Yakin parviennent à arracher les prolongations, mais finissent par s'incliner 3-1. Silvan Widmer (65 capes) et Christian Fassnacht (24) prendront leur retraite à l'issue du Mondial, tandis que Noah Okafor (26) y renoncera en raison d'une mésentente avec le sélectionneur.

21 septembre: Xhaka avoue une fraude

Alors que l'équipe de Suisse s'apprête à disputer la Ligue des nations à l'occasion de son premier rassemblement post-Coupe du monde, le média "Blick" dévoile que le capitaine Granit Xhaka s'est procuré un faux certificat Covid. De concert avec l'ASF, le joueur de Sunderland admet les faits et renonce à rejoindre l'effectif, tandis qu'Embolo est lui aussi prié de rester chez lui pour des faits similaires. Une situation dont profitent certains néophytes appelés par Yakin, notamment Zachary Athekame. Le joueur de l'AC Milan, prêté à l'Olympique Lyonnais, brille dès ses débuts internationaux en délivrant deux passes décisives face à la Macédoine du Nord (succès 3-0).

13 novembre: Retour dans l'élite européenne

Suite à leurs quatre victoires en Ligue des nations, les Suisses n'ont besoin que d'un point pour s'assurer de terminer en tête de leur groupe de Ligue B, et d'ainsi valider leur promotion au plus haut niveau européen. Face à leurs dauphins slovènes à Maribor, ils se contentent d'un terne 0-0 qui fait leurs affaires, en l'absence de Xhaka, rappelé mais blessé, et de Manzambi, qui a lui quitté l'équipe nationale en raison de douleurs au mollet. De quoi permettre à Yakin d'exprimer publiquement sa volonté de prolonger son contrat au-delà de 2028, son terme actuel. Le Bâlois est dans tous les cas promis à devenir le sélectionneur avec le plus de matches à la tête de la Suisse, lui qui va conclure l'année avec 71 matches, contre 78 pour Petkovic, actuel tenant du record en la matière.

/ATS