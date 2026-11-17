L'équipe de Suisse a écrasé l'Ecosse 4-0 lundi à St-Gall en Ligue des nations pour conclure son année 2026. Plusieurs joueurs titularisés pour la première fois se sont illustrés.

Lorsqu'il a inscrit le 3-0, Alvyn Sanches a exulté comme rarement. Après avoir fait ses débuts sous le maillot national en mars 2025, il avait vu sa progression freinée par une rupture des ligaments croisés.

"C'était une grosse blessure, a-t-il indiqué laconiquement en zone mixte. Mais voilà, ce sont des errements qui font partie du football, et je regarde que de l'avant désormais."

Sanches a saisi sa chance

Non retenu par Yakin pour la Coupe du monde, le joueur de Young Boys avait alors rongé son frein. Cantonné à un rôle de remplaçant durant cette campagne de Ligue des nations, le Vaudois de 23 ans a su saisir l'opportunité que lui a offerte son sélectionneur.

"Chaque fois que je rentre sur le terrain, c'est pour me montrer, même si ce n'est que cinq minutes, dix minutes, a-t-il déclaré après avoir disputé la totalité de la rencontre. Lorsque je commence, je veux toujours performer."

Aligné à droite par Murat Yakin, il a également partagé son indifférence quant à sa position en attaque. "Moi ça m'est égal que je joue à droite, à gauche ou en dix."

Dès mardi, Sanches s'apprête à retrouver son quotidien, hors du rythme parfois effréné de l'équipe nationale. Avant de se concentrer sur la rencontre de Super League samedi entre YB et Thoune, il aura cependant peu de temps pour savourer sa prestation.

"Je vais manger une petite pizza après, s'est réjoui celui qui a également servi une passe décisive au Genevois Zeki Amdouni, auteur du 4-0. Je vais pas faire long, parce que je dois retourner à Berne et je dois aller à l'armée demain."

Schmidt: "Un bon mélange"

Le latéral Isaac Schmidt a également brillé depuis son côté gauche, notamment dans son association avec Samuel Ballet. Un pari pourtant difficile, au vu des huit changements décidés par Yakin à l'entame du match.

"Il a fallu créer des automatismes avec des joueurs avec qui nous n'avons pas l'habitude de jouer, notamment au niveau de la communication, s'est félicité l'autre Vaudois d'YB. Nous avons su nous adapter à l'adversaire, car nous avons de bons joueurs, intelligents, qui ont de la qualité."

Il s'est également réjoui de la prestation globale des Romands, impliqués sur tous les buts, et du message envoyé à la jeunesse. "J'espère que ça va motiver aussi les plus jeunes, a-t-il clamé. Il y a un bon mélange entre les énergies suisses allemandes et romandes, ça fait plaisir!"

Ballet "pas fâché"

Crédité d'une passe décisive au lieu d'un but suite à la légère déviation de Winsley Boteli sur le 2-0, même Ballet n'est pas apparu la mine défaite. "Non, je ne suis pas fâché, a souri le Bernois de 25 ans. Je savais que c'était son premier but en équipe nationale, j'étais donc heureux de lui servir cet assist."

L'ailier du club de première division turque Amed SK a lui aussi souligné la bonne entente du vestiaire. "Il y a une excellente harmonie, a-t-il partagé. Avec Isaac (réd. Schmidt), nous n'avions pas l'impression que cette première allait être compliquée, car nous nous entendons très bien en dehors du terrain."

Grâce à ce succès porté par une équipe inattendue, la Suisse de Murat Yakin termine l'an 2026 de la plus belle des manières. Et attend désormais de pied ferme le tirage au sort des groupes de qualification pour l'Euro 2028, qui se tiendra le 6 décembre prochain à Belfast.

/ATS