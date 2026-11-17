Rafel Navarro peut à nouveau compter sur Alayah Pilgrim. L'attaquante sera là lors des matches de barrage pour la Coupe du monde contre l'Autriche, le 1er décembre à Berne et le 5 décembre à Vienne.

Autrement, le sélectionneur espagnol mise sur la continuité. Navarro a convoqué 25 joueuses pour "les matches les plus importants de l'année", dont les 23 qui avaient déjà participé au dernier rassemblement en octobre.

L'attaquante de l'AS Roma Alayah Pilgrim, récemment blessée, ainsi que la milieu de terrain genevoise Amina Muratovic, 20 ans, font à nouveau partie du groupe. Alors que Pilgrim s’est illustrée en marquant deux buts décisifs pour son club, Muratovic s’est imposée grâce à de solides performances au sein du Servette Chênois, leader de Super League et champion de Suisse. Elle a notamment été solide lors de la récente victoire contre l’Oud-Heverlee Leuven en Ligue des champions.

La sélection qui gagnera cette double confrontation se qualifiera directement pour la Coupe du monde 2027 au Brésil, en fonction des résultats des autres matches de barrages européens. Mais les Suissesses ou les Autrichiennes devraient encore disputer un tour supplémentaire lors d’un barrage intercontinental qui aura lieu en février.

Après les nettes victoires contre Israël (7-3/2-0) lors de la première phase des barrages, Navarro aborde cette épreuve décisive avec optimisme: "J’ai un sentiment très positif. Nous sommes en bonne forme."

L’Autriche et la Suisse sont très proches au classement mondial de la FIFA, où elles occupent respectivement les 25e et 26e places. "Une équipe solide, un bon entraîneur", a déclaré Navarro mardi à propos de l’adversaire. Si l’on exclut l’Euro 2025 à domicile, les Suissesses disputeront le match aller au stade du Wankdorf devant une affluence record pour un match de l’équipe nationale féminine. Le précédent record de 17'306 billets vendus lors du match amical contre l'Allemagne en novembre 2024 a déjà été battu en prélocation.

/ATS