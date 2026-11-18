Le meneur de jeu espagnol Juan Mata, champion du monde et champion d'Europe avec la Roja, a annoncé mercredi qu'il mettait fin à sa carrière à 38 ans. Il était sans club depuis le mois de septembre.

"Parfois, aimer... c'est savoir laisser partir. Merci au football", a écrit Mata sur les réseaux sociaux en annonçant sa retraite. L'ancien joueur de Chelsea et Manchester United était sans club depuis la fin de son contrat avec le Melbourne Victory, en Australie.

Formé au Real Madrid, le no 10 avait explosé à Valence et faisait partie de l'équipe d'Espagne qui a remporté la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012, même s'il n'était pas titulaire. Celui qui pouvait également jouer ailier a remporté la Ligue des champions et l'Europa League coup sur coup avec Chelsea, en 2012 et 2013.

"Le football ne quittera jamais ma vie", a promis Mata, qui a aussi passé neuf saisons à Manchester United, sur son site web. "Il existe tant de façons de continuer à aimer ce sport, tant de façons de continuer à s'en servir comme vecteur de développement. Je vais peut-être arrêter de jouer au niveau professionnel, mais je ne cesserai jamais d'être un footballeur", écrit-il.

Le gaucher restera impliqué au sein du club de Melbourne, dont il est devenu actionnaire minoritaire. Il détient également des parts dans l'écurie de Formule 1 Alpine et dans le club américain du San Diego FC, en MLS. En 2017, Mata avait cofondé l'association caritative Common Goal, visant à pousser les joueurs professionnels à reverser au moins 1 % de leurs salaires à des causes caritatives.

/ATS