Kozo Tashima a déclaré mercredi qu'il souhaitait faire de la FIFA une "organisation suscitant davantage de confiance".

La Fédération japonaise a officiellement déposé sa candidature à la présidence de l'instance dirigeante du football mondial.

La JFA a indiqué avoir envoyé une lettre recommandant la candidature de Tashima avant la date limite, fixée à mercredi soir minuit. Le Japonais sera notamment opposé au Français Philippe Diallo pour tenter de déloger l'actuel président de la FIFA Gianni Infantino, impliqué dans divers scandales ces derniers mois. L'ancien international suisse Ramon Vega et l'universitaire camerounais Jean Crépin Soter Nyamis ont aussi indiqué leur volonté de se présenter.

Kozo Tashima a déclaré vouloir insuffler au poste de président de la FIFA le "sens aigu de l'éthique" propre au Japon. "Nous ferons connaître au monde entier l'importance du fair-play, du respect et de l'intégrité - ces valeurs fondamentales qui sont au coeur même du football et du sport en général", a-t-il déclaré dans un communiqué publié par la JFA.

"Un sens aigu de ma mission"

"Fort d'un sens aigu de ma mission et d'une détermination sans faille, je relèverai ce défi afin que la FIFA puisse devenir une organisation plus saine et plus fiable, et contribuer encore davantage au développement du football à l'échelle mondiale", a ajouté le Japonais de 68 ans.

Kozo Tashima a notamment siégé au Conseil de la FIFA et occupe le poste de président d'honneur de la Fédération japonaise. Les élections se dérouleront le 18 mars 2027 à Rabat.

/ATS