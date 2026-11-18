Vincent Kompany s'apprête à faire son retour sur le banc du Bayern Munich après ses problèmes de santé.

Le "Rekordmeister" devrait même évoluer sous la houlette de son technicien belge vendredi déjà, pour la réception de Cologne.

La conférence de presse du club bavarois, prévue jeudi en vue du match de Bundesliga à domicile contre Cologne, se tiendra en effet en présence de l'entraîneur principal, comme l'ont annoncé les Munichois mercredi.

Vincent Kompany s'était effondré le 23 octobre lors d'un entraînement de la réserve. Après des scènes dramatiques, il avait été transporté à l'hôpital, où les médecins avaient diagnostiqué une méningite. Six jours plus tard, le Belge de 40 ans avait pu quitter l'hôpital.

En son absence, son adjoint Aaron Danks a mené l'équipe à quatre victoires et un match nul. Danks avait également remplacé Kompany lors des conférences de presse. Cette semaine, Kompany a repris pour la première fois les entraînements du club le plus titré d’Allemagne. En raison d'une blessure, le bras gauche de l'entraîneur principal devait être en écharpe.

/ATS