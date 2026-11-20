L'international suisse Breel Embolo figure d'emblée parmi les joueurs les mieux payés de MLS, ligue d'Amérique du Nord. Il avait été transféré cet été de Rennes à Atlanta.

Selon les chiffres publiés jeudi par le syndicat des joueurs (MLSPA), l'attaquant d'Atlanta United occupe le 5e rang du classement de la ligue avec une rémunération annuelle garantie de 10,81 millions de dollars, pour un salaire de base d'environ 9,74 millions.

Transféré seulement en août du Stade Rennais à Atlanta, le Bâlois y est de loin le joueur le mieux rémunéré de son équipe. Pour les recrues estivales, le syndicat extrapole les revenus sur une année complète. Les rentrées financières issues de contrats publicitaires privés ne sont pas prises en compte dans ces montants.

Lionel Messi demeure le meilleur revenu du championnat nord-américain. À l'Inter Miami, la superstar de 39 ans perçoit 28,3 millions de dollars, soit près de huit millions de plus que l'an dernier.

Derrière l'Argentin, deux autres arrivées estivales de premier plan occupent les 2e et 3e rangs: Robert Lewandowski (Chicago Fire/19,51 millions de dollars) et Antoine Griezmann (Orlando City/13,94 millions de dollars). Avec ses 11,15 millions de dollars de rémunérations, la vedette sud-coréenne du Los Angeles FC Heung-min Son est le 4e meilleur salaire, devant Embolo.

/ATS