Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations a été effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon. L'équipe de France affrontera l'Espagne, championne du monde en titre.

Les Bleus de Zinédine Zidane, qui ont terminé en tête de leur groupe, auront l'avantage de recevoir au match retour. Les rencontres sont prévues du 25 au 30 mars 2027 avant un "Final Four" du 9 au 13 juin 2027 dans l'un des quatre pays qualifiés pour les demi-finales.

Alors qu'ils avaient le privilège d'être têtes de série, les Français ont hérité du pire adversaire possible. Vainqueur du Mondial 2026 et de l'Euro 2024, la Roja est la référence absolue de la planète football, même si elle vient tout juste de subir une défaite à domicile face à l'Angleterre (3-2), qui a mis fin à une série record de 44 rencontres officielles d'affilée sans défaite dans le temps réglementaire.

Les Tricolores et leur nouveau sélectionneur tenteront de prendre enfin leur revanche sur une équipe qui les a largement dominés au cours de leurs trois dernières oppositions, en demi-finales de l'Euro 2024 (2-1), de la Ligue des nations 2025 (5-4) puis de la Coupe du monde 2026 (2-0).

Ce choc aura également une saveur très particulière pour Zidane, ex-légende du Real Madrid et qui vit dans la capitale espagnole, et pour le capitaine Kylian Mbappé, l'actuel buteur des Merengue.

En cas de qualification, les Bleus seront opposés en demi-finales au vainqueur de Pays-Bas - Portugal. Les deux autres quarts de finale mettront aux prises la Norvège à l'Angleterre et la Belgique à l'Allemagne.

/ATS