Coup dur pour Servette. Le club de Super League doit se passer pour une durée de 3 à 4 mois de son gardien Edvinas Gertmonas, a annoncé vendredi le club grenat.

Blessé lors du déplacement à Lugano le 3 septembre dernier, le portier lituanien "a serré les dents durant trois mois", a indiqué le SFC dans un communiqué. Désormais opéré, il doit désormais rester hors des terrains jusqu'à fin février, au moins. Servette doit déjà composer avec l'absence de plusieurs cadres pour blessure, comme les attaquant David Fofana et Kingstone Mutandwa ou encore le milieu Miroslav Stevanovic.

Revenant de blessure, la doublure du Lituanien Jérémy Frick n'a pas encore disputé le moindre match cette saison. Léo Besson, qui a disputé deux rencontres dans les cages en début de championnat, devrait endosser le rôle de dernier rempart grenat en l'absence de Gertmonas.

A la veille de leur reprise de Super League à Sion après la trêve internationale, les hommes de Jocelyn Gourvennec figurent au 6e rang du classement avec 17 points, soit quatre unités de moins que le FC Zurich.

/ATS