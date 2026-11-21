Harry Kane a été opéré avec succès dans la nuit, a annoncé le Bayern Munich dans un communiqué samedi.

Le Ballon d'Or 2026 a été victime vendredi soir d'une déchirure à la cheville gauche qui va l'éloigner des terrains plusieurs mois.

Le club avait annoncé vendredi soir après le match que son attaquant anglais Harry Kane souffrait d'une déchirure de la syndesmose gauche, articulation fibreuse qui solidarise le tibia et le péroné juste au-dessus de la cheville.

Le Bayern a précisé samedi que Kane, touché sur un tacle du défenseur suisse de Cologne Joel Schmied, avait dû passer par une opération qui s'est bien déroulée. La durée d'indisponibilité est estimée en "mois" par le double champion d'Allemagne en titre. La presse allemande parle de trois mois minimum, pour un retour en mars.

"Les hauts et les bas de la vie! Évidemment, je suis très déçu de subir cette blessure, mais comme toujours, c'est une occasion de montrer de la résilience et de progresser en vue de 2027", a réagi Kane sur ses réseaux sociaux. "Je reviendrai frais et prêt pour le moment décisif de la saison!", a promis le meilleur buteur des trois dernières saisons en Bundesliga, accompagnant son texte d'une photo de lui assis sur son lit d'hôpital, le pied gauche dans une botte orthopédique après son opération.

/ATS