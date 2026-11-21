Un nul frustrant, mais un hiver plus serein pour le FC Bassecourt. Il a partagé l’enjeu avec Muri-Gümligen 2-2 samedi après-midi en région bernoise. Les Vadais quittent la zone rouge juste avant la pause hivernale à l’occasion du dernier match du premier tour de 1re Ligue de football.

Le FCB a connu une entrée en matière convaincante avec une première grosse occasion dès la 7e minute, mais la tête de Nathan Kisisa a été stoppée sur la ligne de justesse par le gardien. Un bon début de match récompensé à la 13e avec l’ouverture du score de Moustapha Trousseau qui a bien travaillé son ballon de l’extérieur de la surface pour trouver le poteau rentrant. Après un petit coup de mou, les « jaune et noir » ont globalement repris le contrôle du match jusqu’à la pause.





Trop de passivité au retour des vestiaires

Les Bernois ont pris l’ascendant après le thé, mais les Jurassiens ont fait le dos rond pour conserver leur avantage un certain temps. Léonard Joliat a été sauvé par son poteau à la 62e, une minute avant de concéder l’égalisation à la suite d’un contre favorable pour un attaquant local. Bassecourt a immédiatement réagi en remettant le pied sur le ballon, mais n’est pas parvenu à réellement mettre en danger la défense adverse jusqu’à un exploit individuel et une lourde frappe de Mattia Ren à la 85e. Les Vadais pensaient se diriger vers la victoire, mais ils ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel avec un manque de réussite de trois défenseurs qui sont passés à deux doigts de récupérer le cuir.

Le FC Bassecourt quitte la zone rouge pour monter au 13e rang. Il prend une petite longueur d’avance sur la barre et la réserve de Grasshopper qui compte un match de moins. Place à présent à la pause avec un retour en championnat prévu le 20 février, justement contre les sauterelles. /cra