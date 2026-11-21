Young Boys a enlevé le derby bernois face à Thoune 3-2 au Wankdorf lors de la 14e journée de Super League. Dans le même temps, Lugano a repris sa marche en avant face à Grasshopper (2-1) à domicile.

Ce succès d'YB a cette fois mis longtemps à se dessiner. Lors de ses deux derniers duels face à Thoune, le club de la capitale avait infligé une véritable correction au champion de Suisse en titre (succès 8-3 et 6-0).

Thoune a pris les devants à la 47e. Brighton Labeau a servi en retrait vers Noah Christoffersson, qui a trouvé le petit filet de Marvin Keller. Deux minutes plus tard, Alvyn Sanches a répliqué en égalisant du pied gauche pour sa 5e réussite de la saison.

Kaly Sène a donné l'avantage aux siens à la 66e, lui qui est parvenu à trouver l'intérieur du poteau au prix d'une frappe enroulée. Meilleur buteur de la ligue (16), Samuel Essende a apporté sa contribution en inscrivant le à la 3-1 82e, avant que Fabio Fehr ne réduise l'écart à la 87e.

Lugano conforte son statut de leader

Après avoir concédé une première et lourde défaite à St-Gall lors de sa dernière sortie (5-0), Lugano a repris sa marche en avant. Le solide leader du championnat a fait plier Grasshopper en deuxième période.

Daniel Dos Santos a ouvert la marque à la 51e, profitant d'une erreur du gardien de GC Justin Hammel, qui n'est pas parvenu à bloquer le ballon sur la ligne. L'international suisse M21 compte ainsi six buts et une passe décisive en 14 matches cette saison.

Si les Sauterelles sont parvenues à égaliser d'une tête de Yannick Bettkober sur corner à la 71e, Beckham Castro a redonné l'avantage aux Bianconeri à la 83e au terme d'une contre-attaque.

Au classement, Lugano conserve six unités d'avance sur son dauphin YB, tandis que Thoune et GC restent bloqués respectivement à 14 et 11 points.

/ATS