Sion a mis fin à une longue disette samedi soir en remportant le derby du Rhône contre Servette (2-0). Les Sédunois, joueurs comme entraîneur, ne cachaient pas leur soulagement après cette victoire.

"J'en avais marre de perdre des derbys!" L'aveu est signé Jan Kronig, qui arborait un large sourire au moment de débriefer la rencontre devant les médias. Le sympathique défenseur haut-valaisan était fier d'avoir enfin battu les Grenat, plus de cinq ans après la dernière victoire de Sion dans le derby du Rhône.

Pourtant, on aurait pu croire que la malédiction sédunoise allait se poursuivre tant le début de match a été à l'avantage de Servette. C'est seulement après une intervention décisive de Kronig que Sion a commencé à dominer les débats.

Le tournant du match

On jouait la 17e minute quand le Brigois, en position de dernier défenseur, a remporté un duel décisif devant le jeune Jemy Sida. Alors que son équipe était sous l'eau, il a célébré son intervention en haranguant le public de Tourbillon.

"Je sentais qu'on n'était pas dans le match. Antho (réd: Racioppi) fait un arrêt magnifique et ensuite vient cette action où je gagne le un contre un. Et je fais ce geste pour donner de l'énergie à mes coéquipiers, mais aussi au stade", a expliqué Kronig.

Sa célébration a comme renversé le cours du match, puisque Sion a ensuite multiplié les occasions. D'abord stoppés par le gardien du SFC Léo Besson, les Sédunois ont fini par concrétiser leur domination en deuxième période, avec des buts de Donat Rrudhani (51e) et Rilind Nivokazi (70e) pour s'offrir un succès mérité.

Jan Kronig et ses coéquipiers ont rendu la pareille à leurs supporters, qui les avaient déjà accueillis dans un fracas à leur arrivée en bus à Tourbillon. "Ça nous a donné une grosse motivation. On voulait leur montrer que le derby était pour nous", a insisté le no 17.

Mission accomplie pour Tholot

Un autre homme était particulièrement soulagé par cette victoire: l'entraîneur sédunois Didier Tholot. Au coup de sifflet final, le technicien français a couru sur le terrain pour fêter le succès avec ses joueurs et les fans valaisans.

"J'ai un rapport particulier avec ces supporters, mais je n'arrivais pas à leur apporter cette victoire dans le derby depuis mon retour au club (réd: en 2023, après la relégation en Challenge League)", a confié Didier Tholot. Pas de doute, sa mission de "reconnecter" le FC Sion avec son public est définitivement accomplie.

/ATS