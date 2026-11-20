Peter van der Waaij quittera ses fonctions de chef d'équipe des cavaliers suisses de saut d'obstacles à la fin novembre, a annoncé Swiss Equestrian vendredi.

Le chef d'équipe sur le départ se consacrera désormais à de nouvelles tâches au sein de la plateforme en ligne Marengo, comme l'indique Swiss Equestrian dans un communiqué. Le trentenaire compte parmi les trois cofondateurs de cette entreprise de vente aux enchères de chevaux, aux côtés de Martin Fuchs.

Le choix de Peter van der Waaij au poste de chef d'équipe avait surpris il y a trois ans. Mais en tant qu'assistant de l'équipe néerlandaise, journaliste et commentateur, il bénéficiait d'un excellent réseau dans le milieu équestre et a rapidement gagné la confiance des fers de lance suisses tels que Steve Guerdat ou Martin Fuchs.

Van der Waaij dirigeait l'équipe depuis 2024. Sous sa houlette, la formation s'est maintenue au plus haut niveau international. L'année 2026 a été particulièrement faste: la sélection suisse a célébré des victoires dans les Prix des nations de Saint-Gall et de Falsterbo, en Suède. Lors des Championnats du monde à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, elle s'est également assuré une place de quota pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

/ATS