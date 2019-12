Une victoire à l’accent québécois pour le HCA

Le HCA était fatigué, mais n’a pas failli. Il a dominé les Ticino Rockets 4-2 mardi soir à Porrentruy à l’occasion de la 28e journée du championnat de Swiss League de hockey sur glace. Ajoie a assuré l’essentiel contre la lanterne rouge, deux jours après s’être ouvert la route de la finale de la Coupe de Suisse. Il reste 4e d’un classement toujours autant serré.



Cette victoire sent bon le Québec ! Reto Schmutz étant malade, l’entraîneur Gary Sheehan avait décidé de réunir dans le même trio Philip-Michaël Devos, Jonathan Hazen et Nicolas Thibaudeau, héros du dimanche. Les trois Québécois du vestiaire ont porté l’équipe vers la victoire en réalisant un festival en cinq minutes. Mené 1-0 après le premier vingt, Ajoie a renversé la rencontre grâce à un doublé de Thibaudeau et un but de Mathias Joggi, à chaque fois sur des offrandes signées Devos et Hazen. La réduction du score tessinoise dans le troisième tiers a maintenu le suspense, mais le TopScorer Devos s’est chargé d’assurer le succès jurassien dans le but vide.







« T’inquiète, je mange beaucoup ! »

« C’est sûr que ce n’était pas le même tempo que dimanche. La première période était compliquée, mais on a su se remettre en jambe », a déclaré l’homme de la semaine, Nicolas Thibaudeau, auteur de quatre buts lors des trois derniers matches. Comme il avait expliqué sur RFJ que chaque but lui faisait perdre des kilos (de pression), on lui a tout de même signifié qu’il pourrait ne plus lui rester grand chose à force de marquer... Réponse : « T’inquiètes, je mange beaucoup ! ». Ça tombe bien, on a encore faim de victoires ! /clo