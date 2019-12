Les hommes forts du moment portent le HCA

Le HC Ajoie gère parfaitement les moments-clés pour s’assurer trois nouveaux points. Lundi soir, il a signé sa 5e victoire de rang toutes compétitions confondues. Le HCA a battu les GCK Lions 5-1 pour s’emparer de la 2e place du classement de Swiss League de hockey sur glace, à cinq points du leader Kloten et avec une unité d’avance sur Olten et Thurgovie. La victoire de lundi soir a mis du temps à se dessiner, la faute à de vaillants Zurichois. Mais les Ajoulots ont fini par trouver la solution pour prendre les commandes et ne plus les lâcher. Le triplé de Nicolas Thibaudeau, la vista de Philip-Michaël Devos, la technique de Jonathan Hazen et l’assurance de Tim Wolf y sont pour beaucoup dans ce succès jurassien. L’entraîneur du HCA, Gary Sheehan, a toutefois souligné la « grosse performance d’équipe » livrée par ses protégés.



Un HCA un peu emprunté

Ajoie a parfois d’abord peiné dans ce match face à un adversaire volontaire et décomplexé. Vifs et rapides, les Zurichois ont pressé les Ajoulots et leur ont rendu la relance parfois difficile. Les Lionceaux sont parvenus à se retrouver dans des situations de surnombre mais le HCA a pu compter sur un Tim Wolf très performant à des moments importants du match. Offensivement aussi, les hommes de Gary Sheehan ont parfois tergiversé et ont joué de malchance lorsque le portier visiteur a relâché les pucks dans la zone de vérité. Reste que le début de partie du HCA a été dans la lignée de ce qu’il propose en ce mois de décembre : enthousiaste et créatif.



Des éclairs individuels

Le HCA a fait tourner la rencontre dans la 2e période. Nicolas Thibaudeau a allumé la lampe à la 25e d'un tir soudain. Après l'égalisation zurichoise (29e), Ajoie n'a pas eu le temps de douter. Sur deux passes décisives superbes de Philip-Michaël Devos, Jonathan Hazen - d'un geste fabuleux - et Kevin Ryser - d'un tir puissant - ont permis coup sur coup aux Ajoulots de mener de deux longueurs peu après la mi-match. Dans la foulée, l'arrêt remarquable de Tim Wolf aura été un des tournants de ce duel, tout comme l'ont été les arrêts du dernier rempart jurassien en début de 3e tiers quand les GCK Lions ont évolué à 5 contre 4.



Le coup du chapeau de Nicolas Thibaudeau

Une fois l’orage passé, le HC Ajoie a géré de main de maître. Il a même enfoncé le clou grâce à celui qui marche sur l’eau depuis deux semaines : Nicolas Thibaudeau. L’attaquant aux origines québécoises a inscrit deux nouvelles réussites pour signer un triplé : « Je crois que c’est la première fois que ça m’arrive, c’est génial. Je suis en confiance et libéré », s’est exclamé l’attaquant du HCA à l’issue de la rencontre. Lundi, il a marqué son 7e but en 14 jours. C’est plus que ses coéquipiers Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos lors de la dernière quinzaine ! /mle