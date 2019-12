Le HC Ajoie jouera sa finale de Coupe à Lausanne

Le HC Ajoie sait désormais où il jouera sa finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Ce sera à Lausanne, dans la toute nouvelle Vaudoise Aréna que les Jurassiens défieront Davos le 2 février prochain. La direction du club l'annonce ce jeudi par voie de communiqué. Chef de presse du HCA, Jean-Louis Gigon indique que la capitale olympique était l'un des lieux privilégiés pour disputer ce match. Il se dit surtout soulagé car, sans solution, les Ajoulots auraient dû se battre pour le titre sur la glace de Davos. Il reste désormais quelques détails à régler, notamment en ce qui concerne la billetterie. L'horaire du match sera établi très prochainement, des négociations étant encore en cours, toujours selon le communiqué du club jurassien.



Pour rappel, le HCA cherchait une patinoire pour disputer cette rencontre face aux Grisons. La fédération avait effectivement mis son veto pour la tenue de cette finale au Voyeboeuf en raison des travaux qui compliquent la mise en place d’un dispositif de sécurité adéquat, d’une capacité insuffisante et des conditions d’accueil des médias et diffuseurs qui ne sont pas optimales. Plusieurs pistes avaient été envisagées, comme Bâle ou Fribourg. Or, pour diverses raisons, le comité du HCA a finalement dû y renoncer. Lausanne semblait alors être la piste privilégiée. Une rencontre s'est tenue il y a quelques jours avec les dirigeants vaudois comme l'explique le président ajoulot Patrick Hauert :