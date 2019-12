La grimace malgré la victoire

Soirée très contrastée pour le HC Ajoie ce vendredi en Swiss League. Les hockeyeurs jurassiens ont giflé Winterthour 7-1 à Porrentruy. Ils n’ont connu aucune peine à venir à bout de l’avant-dernier du classement. Les Ajoulots signent leur 4e victoire de rang. Ils confortent leur 2e place et reviennent même à quatre points du leader Kloten. En revanche, Jonathan Hazen s’est blessé durant la 1re période de ce match. L’ailier québécois a été touché à l’épaule.





Sans discussion

Ce duel a épousé les mêmes contours que les deux premiers de l’hiver entre Jurassiens et Zurichois. Ajoie a dominé les débats d’un bout à l’autre de la rencontre. Les visiteurs n’ont jamais pu prétendre à la victoire tant l’équipe de Gary Sheehan leur était supérieur vendredi soir. Pour la 3e fois de la saison, le HCA l’emporte face à cet adversaire 7-1. Et pour la 3e fois aussi, il voit six hommes différents inscrire leur nom au tableau des buteurs : Schmutz, Ryser, Joggi, Devos (doublé), Dotti et Mäder. La réussite alémanique tombée à la 45e constitue la seule déception de la soirée, Ajoie étant passé à côté de son 2e blanchissage du championnat.





Hazen à l’infirmerie

La belle soirée jurassienne a été ternie par la blessure de Jonathan Hazen. Le Québécois s’est déboité l’épaule en fin de première période (17e), dans un contact involontaire avec le Canadien Zach Torquato. Il a rapidement rejoint les vestiaires et n’est plus réapparu sur la glace. Le staff ajoulot s’est montré rassurant à l’issue du match. L’ailier du HC Ajoie devrait être absent pour une quinzaine de jours. Le HCA se rendra ainsi à Sierre dimanche avec un seul étranger (à suivre en direct sur RFJ dès 17h45). Il a démontré vendredi qu’il pouvait, malgré cela, engranger les trois points de la victoire. /msc