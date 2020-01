La Vouivre stoppée dans son élan

Le HC Ajoie ne signe pas la passe de sept en Swiss League. Il a été dominé par Olten 4-3 après prolongations, vendredi soir à Porrentruy, pour son premier match de la nouvelle année. Auteur d’un retour héroïque pour arracher l’égalisation à 25’’ de la sirène finale, le HCA a craqué après 26’’ dans le temps supplémentaire. Les hockeyeurs jurassiens chutent pour la première fois depuis le 7 décembre, eux qui restaient sur six victoires de suite en championnat. Ils conservent tout de même la 2e place du classement et se qualifient officiellement pour les play-off mais leur adversaire du soir revient à deux longueurs. Ça promet une chaude revanche dimanche en terre soleuroise (en direct sur RFJ dès 17h15).





Le cœur pour y croire

Les 2'263 spectateurs du Voyeboeuf ont vécu une folle fin de rencontre. Menés 3-1, les « jaune et noir » ont repris espoir à la 55e en profitant d’une double supériorité numérique pour revenir à une longueur d’Olten. Kevin Ryser s’offrait au passage son 2e but de la soirée. Le défenseur a ensuite écopé d’une pénalité à 1’40’’ de la fin du match. L’affaire semblait classée. C’était sans compter sur l’état d’esprit ajoulot. A 4 contre 5, Gary Sheehan a sorti son gardien et Mathias Joggi a dévié au bon endroit un centre de Philip-Michaël Devos. De quoi faire exploser de joie la patinoire jurassienne à 25’’ de la sirène finale. Départ pour des prolongations qui ont tourné court. Olten a profité de sa supériorité numérique pour aller s’installer dans le camp ajoulot et décocher, dans la foulée, une 4e réussite.





Deux points noirs

Si ce scénario est frustrant, le HC Ajoie sait où il a laissé filer cette partie. Sa gestion des situations spéciales a été déficiente vendredi soir et son réalisme a cruellement fait défaut devant la cage adverse. Le HCA a concédé cinq punitions et a encaissé deux buts. Olten a été pénalisé à sept reprises et a craqué deux fois. Les visiteurs ont aussi donné une leçon de réalisme à leurs hôtes de la soirée, notamment dans le deuxième tiers en inscrivant trois buts sur douze tirs cadrés. En face, Ajoie a manqué des montagnes. /msc