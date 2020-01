Le HCA s’est frotté à un roc

Le HC Ajoie n’a pas été en veine dimanche soir au Kleinholz. Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 5-1 contre Olten, concédant leur deuxième revers de rang face aux Souris en 48h. L’équipe de Gary Sheehan perd du coup sa deuxième place du classement de Swiss League au détriment des Soleurois.

Ce match est à oublier au plus vite pour les Ajoulots, qui n’ont pas été récompensés de leurs efforts, notamment durant le premier tiers. Le HCA a mis de l’intensité et du cœur à l’ouvrage, mais c’est Olten – en pleine réussite – qui a progressivement pris la poudre d’escampette. Solides devant leur excellent gardien Simon Rytz, les Soleurois n’ont rien laissé aux Jurassiens. Les « jaune et noir » ont notamment encaissé deux buts aux pires moments, soit juste avant la fin du deuxième tiers et juste après le début du troisième. Le score est alors passé à 4-0. La messe était dite.

Prochaine échéance pour Ajoie : la réception de Viège mardi à Porrentruy. L’occasion pour les Vouivres de renouer avec la victoire d’une part, et de conforter leur place dans le top-4 d’autre part. /rch