HCA : nouveaux examens pour Jonathan Hazen

L’incertitude sur la durée de l’indisponibilité de Jonathan Hazen devrait prendre fin ces prochaines heures. Touché à l’épaule lors du match contre Winterthour le 27 décembre dernier, l’attaquant québécois du HC Ajoie a fait de nouvelles radios lundi dans une clinique bâloise. Les résultats ont révélé que les os ne sont pas touchés, mais Jonathan Hazen passera une IRM mardi pour déterminer si les ligaments sont déchirés ou non. On en saura alors davantage sur la gravité de la blessure et, le cas échéant, sur la période de reprise du numéro 4 du HCA sur la glace. /rch