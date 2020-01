Les billets pour la finale sont partis comme des petits pains

La Vaudoise Arena sera « jaune et noire » le 2 février. Plus de 7'000 tickets pour la finale de la Coupe de Suisse entre le HC Ajoie et Davos ont déjà été vendus alors que la billetterie a ouvert lundi à midi. Toutes les places dans le secteur ajoulot ont été vendues. Les restantes se trouvent dans le camp davosien.

Pour le président du club ajoulot, Patrick Hauert, « c’est quelque chose d’indescriptible ». C’est également un soulagement pour lui puisqu’il fallait près de 6'000 personnes « pour entrer dans son argent par rapport au budget ». Pour lui, cela montre également que « le HC Ajoie est un club bien aimé sur l’ensemble de la population ».