La finale se jouera (bien) à guichets fermés !

C’est devant une assistance comble et teintée de « jaune et noir » que se jouera la finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Tous les sésames disponibles depuis lundi midi ont trouvé preneur. La rencontre du 2 février entre le HC Ajoie et Davos se disputera donc dans une Vaudoise aréna pleine à craquer. L’annonce a été faite vendredi après-midi par le club ajoulot de Swiss League, « hôte » de cette partie. L’enceinte lausannoise réunira un total de 9'284 spectateurs. La capacité initiale de 9'600 places a dû être réduite en raison de supports publicitaires complémentaires dédiés à la Coupe de Suisse.





Pas de paiements en espèces dans l’enceinte

Le HC Ajoie a en parallèle informé que tout achat (billetterie, buvettes, shop, etc.) dans le complexe de la Vaudoise aréna ne pourra se faire en liquide. Tout paiement devra ainsi être réglé au moyen d’une carte de débit et/ou de crédit. Au vu des places de parking limitées et réservées autour de l’enceinte lausannoise, le club jurassien recommande également à ses partisans de se déplacer en bus ou en train plutôt qu’en voiture. /comm-ygo