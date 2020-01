Fans d’Ambri, supporters d’Ajoie

Ils sont parents ou amis de Zaccheo Dotti ou de Giacomo Casserini, les deux défenseurs du HC Ajoie, mais aussi ex-joueurs d’Ambri-Piotta ou supporters de la formation léventine et ils rempliront un bus pour porter le HCA lors de la finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. La famille Dotti a organisé un déplacement pour Lausanne le 2 février et a fait un peu de pub. Bien lui en a pris puisque sur les trente places réservées il ne reste plus que quelques sésames. « L’aventure du HC Ajoie en Coupe de Suisse parle aux supporters d’Ambri », souligne la maman de Zaccheo Dotti, Francesca. « C’est l’histoire de deux régions périphériques qui se battent avec beaucoup de cœur pour se faire entendre. D’ailleurs, Ambri-Piotta avait gagné la Coupe de Suisse lors de la saison 1961-1962 », renchérit-elle, ravie que son appel ait été entendu. Et elle le promet, les Tessinois donneront de la voix à la Vaudoise aréna : « On a même acheté les écharpes pour soutenir le HCA », rassure Francesca Coppa-Dotti. La soirée du 2 février risque d’être chaude en terre lémanique. /mle