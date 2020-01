Le HCA a pris son temps

Le HC Ajoie a dû se retrousser les manches. Il a battu les GCK Lions 5-3, mardi soir, en Swiss League de hockey sur glace. Contre des Zurichois accrocheurs, le HCA a pu s'appuyer sur deux Québécois virevoltants. Philip-Michaël Devos a inscrit trois points, Jonathan Hazen quatre. Même si les Zurichois ont mené 2-0 dans ce duel, la victoire du HCA ne souffre aucune discussion, tant les protégés de Gary Sheehan ont mené la vie dure aux Alémaniques, souvent recroquevillés devant leur but. Au classement de Swiss League, le HC Ajoie reste bien ancré au 3e rang, avec cinq points de retard sur Olten et sept d'avance sur son poursuivant Viège.





Fête de tirs

Le HC Ajoie n’a connu qu’un passage à vide dans cette rencontre qu’il a largement dominée. Entre la 10e et la 16e minute de jeu, il a encaissé deux réussites de l’ancien Ajoulot Leonardo Fuhrer. Ce dernier a permis à la formation zurichoise de mener 2-0. Pour le reste, le HCA a tenu la rondelle dans ses rangs et s’est montré très entreprenant. Le jeu offensif des Jurassiens a d’ailleurs valu le déplacement. Les hommes de Gary Sheehan ont démontré leur aisance technique, leur rapidité d’exécution et ont étalé toute leur créativité sur la glace du KEK. Le seul bémol a été le manque de réalisme et de lucidité dans le dernier geste, raison pour laquelle les Jurassiens ont dû attendre la dernière période pour passer définitivement l’épaule contre les « Lionceaux ». Reste qu’Ajoie a adressé 52 tirs cadrés dans cette rencontre auxquels s’ajoutent 16 tentatives hors du cadre. Cela démontre la puissance offensive de la troupe ajoulote.