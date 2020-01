La fête a été totale pour le HC Ajoie samedi en Swiss League. Les hockeyeurs jurassiens ont fessé Winterthour 9-1 en terre zurichoise pour signer leur plus large victoire de l’exercice. Les « jaune et noir » ont pris le large dans un 2e tiers remporté 6-0. Le Québécois Jonathan Hazen a inscrit un triplé pour atteindre et dépasser la barre des 200 buts avec le chandail ajoulot. Le HCA conforte sa 3e place au classement et revient même à deux points du 2e rang détenu par Olten. /lje