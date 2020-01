Un t-shirt star de la finale

La Vaudoise aréna va changer de couleurs le temps d’une journée. La patinoire lausannoise sera « jaune et noir » dimanche pour la finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Le HC Ajoie y défie Davos à 18h. De nombreux supporters vont revêtir un t-shirt créé spécialement pour l’occasion. L’idée émane de Salvador Sanchez, un membre du comité du mouvement juniors du HCA. Il cherchait un moyen d’identifier les Jurassiens qui assisteront à cette finale. Ce qu’il n’imaginait pas alors, c’est le succès qu’allait rencontrer ce vêtement. Les demandes ont afflué de toute la Romandie, à tel point qu’il a fallu mettre sur pied une vente en ligne pour gérer les commandes. Plus de 1'200 t-shirts ont déjà été écoulés. La barre des 1'500 devrait être atteinte d’ici dimanche. Quelques joueurs du HC Ajoie ont passé commande. Tous les bénéfices seront reversés au mouvement juniors du club « jaune et noir ». /msc