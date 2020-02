« On n’aura pas un plus gros défi que ça cette année »

RFJ vous fait vivre cette finale de l’intérieur

Notre rédaction se mobilise pour que vous ne ratiez rien de ce match historique. Branchez-vous dès 17h sur RFJ pour plonger dans l’ambiance de la Vaudoise aréna. Nos journalistes seront présents dans le fameux mur de l’enceinte, au milieu des supporters jurassiens. Michaël Chételat analysera et décryptera ce duel avant la rencontre mais aussi après chaque tiers-temps. Plusieurs invités vont se succéder à notre micro à l’image de Steven Barras, Patrick Hauert et Martial Courtet. Les joueurs et le staff du HC Ajoie réagiront en direct à la fin de chaque période. Et le match vous sera commenté en direct et en intégralité en compagnie de notre consultant David Erard. Ne manquez pas non plus nos vidéos tout au long de la journée sur notre page Facebook. /msc