« C’est le plus grand exploit de ce siècle pour la région. » Le maire de Porrentruy n’a pas été avare d’éloges face au HC Ajoie mercredi en fin de journée. Gabriel Voirol et l’ensemble du Conseil municipal ont reçu le tout nouveau vainqueur de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Au cours d’une petite cérémonie et d’un apéritif en l’honneur des « jaune et noir », les autorités ont remis un chèque symbolique de 7'000 francs (1'000 francs par but ajoulot en finale) aux dirigeants du HCA. « Elle est ajoulote, elle vous appartient », s’est exclamé Gabriel Voirol en référence à la Coupe de Suisse (réparée !) présente dans le hall de l’hôtel de ville pour l’occasion. « Les autorités vous témoignent toute leur admiration. Il n’y a pas de plus beau succès. C’est le graal suprême pour une équipe qui ne milite pas encore en National League. Ce succès va rayonner sur toute l’Ajoie », a lancé le maire bruntrutain à ses invités.