Bien conscient également que « la période actuelle, elle est tout en haut. Mais le top, ce sera quand on inaugurera la nouvelle patinoire ». Un nouvel outil qui appellera inexorablement de nouveaux projets et de nouvelles ambitions. Le président rêve « d’un nouveau titre dans la nouvelle patinoire ». Ose-t-il pousser le rêve jusqu’à imaginer un retour parmi l’élite ? « On n’est pas prêt aujourd’hui, coupe Patrick Hauert. Ce n’est pas quelque chose d’envisageable à court terme. Il faut voir comment évolue la situation économique de ce canton. Est-ce que les acteurs économiques sont capables d’aider un club pour arriver à le professionnaliser à un tel point que l’on pourrait aller jusqu’en National League ? Si c’est le cas, peut-être que dans quelques années on pourra y penser. »





Vers un Conseil d'administration professionnalisé



Dans quelques années. Alors, président, on repart pour 20 ans ? « Je ne m’accroche pas du tout à ce poste de président mais il y a peu de monde qui se bouscule au portillon. Pour éviter ce genre de problèmes à l’avenir, on va faire un Conseil d’administration avec un professionnel qui, lui, gérera le club. Et on sera toujours un peu derrière pour voir si les choses se déroulent de la manière dont elles doivent se dérouler », dévoile le patron du HCA. Le chantier de la passation de pouvoir est donc bel et bien lancé. /jpi