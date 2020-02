Le HCA marque son territoire

Le HC Ajoie prend l'avantage dans son quart de finale des play-off de Swiss League. Mercredi soir, devant 2'360 spectateurs au Voyeboeuf, les hockeyeurs ajoulots ont gagné 6-2 face au HC La Chaux-de-Fonds. Les réussites jurassiennes ont été inscrites grâce à six buteurs différents. Le HCA mène donc logiquement 1-0 dans cette série qui se joue au meilleur des sept matches. Mais le HCC a été dur à croquer mercredi, alors que le HCA était lancé sur la voie royale. Les deux formations se retrouveront vendredi pour l'acte II à 19h45 aux Mélèzes.





Un début de match tonitruant

Le HCA a étouffé les visiteurs d'entrée de jeu. Sur ses quatre premiers tirs cadrés, il a marqué deux fois. Dégageant une impressionnante facilité, les Ajoulots ont fait valser les Chaux-de-Fonniers. Ueli Huber et Jonathan Hazen ont été à la conclusion de mouvements d'école. Le score était de 2-0 après trois minutes dans ce duel initial. Ajoie s'est ensuite fait peur avec des transmissions risquées qui ont permis au HCC de se montrer dangereux en rupture. Mais le tiers initial a été dominé outrageusement par les Ajoulots (15 tirs cadrés à 7). Ce n’est que le 3-0 de Nicolas Thibaudeau (22e) qui a réveillé véritablement le HCC qui a alors montré des offensives intéressantes. Sur l’une d’elles, Daniel Carbis a permis à son équipe de revenir à 3-1, avant la déviation de Julien Privet (35e, 4-1). Alors que la messe semblait dite, La Chaux-de-Fonds y a cru et a profité de la seule erreur d’un excellent Tim Wolf pour revenir à 4-2. Le tournant du match est intervenu en fin de 2e et en début de 3e période quand le HCC a galvaudé deux minutes à 5 contre 4.



Un jeu de puissance timide

Si le HCC n’a pas profité de sa supériorité numérique sur ce coup-là - comme sur l'ensemble du match d'ailleurs -, c’est surtout le HC Ajoie qui a du travail dans ce domaine. Jamais il n'a trouvé la bonne carburation à 5 contre 4 dans cette partie. Le mérite revient au HCC qui a su fermer l'entrée de zone et limiter l'influence de Philip-Michaël Devos. Ainsi, Ajoie a patiné pendant plus d’onze minutes en supériorité numérique sans marquer. Pire, il n’a que rarement été dangereux avec un homme de plus sur la glace. S’il avait concrétisé ces séquences de jeu, le HCA aurait pu se mettre à l’abri bien plus rapidement dans ce duel.