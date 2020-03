Le HCA a repris l’entraînement dans le flou total

Tout le monde trouve la situation cocasse, inconfortable. À commencer par Philip-Michaël Devos. « Un gars comme Kevin Ryser qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison, je le vois mal dire à sa famille : j’ai arrêté mais on n’a pas gagné et on n’a pas été éliminé non plus », lâche l’attaquant québécois. Si les Ajoulots ont des fourmis dans les patins, c’est aussi parce qu’ils sont bien conscients qu’ils ont peut-être un nouveau titre à aller chercher. Inimaginable pour Julien Privet de voir Kloten sacré champion par défaut en raison de leur première place de la saison régulière. « Ah non en aucun cas ! Si encore on jouait un dernier match contre eux car on avait le même nombre de points. Mais alors hors de question qu’ils finissent champions ! » /jpi