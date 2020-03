Gary Sheehan dans le viseur de Fribourg

Les play-off de Swiss League sont toujours à l’arrêt pour le HC Ajoie, mais ça discute en coulisse. Après le formidable parcours en championnat du HCA et sa victoire en Coupe de Suisse, l’entraîneur Gary Sheehan a été approché par Fribourg-Gottéron. Révélée par le quotidien fribourgeois « La Liberté », l’information nous a été confirmée par le directeur technique du HC Ajoie Vincent Léchenne. Tout le monde a joué carte sur table dans ces discussions. Le directeur sportif fribourgeois et actuel entraîneur Christian Dubé a manifesté au HCA son intérêt pour le technicien québécois et Gary Sheehan a informé son club des contacts en cours. Mais « Gary ne s’enflamme pas », selon Vincent Léchenne.







« Normal qu'il suscite la convoitise »



Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le technicien ajoulot a des touches avec des clubs de l’élite même si cela ne s’est jamais concrétisé jusqu’à présent. « Mais il est normal avec ce qu’il montre à la tête du HCA qu’il suscite la convoitise de clubs romands », concède Vincent Léchenne. On comprend en filigrane que Gary Sheehan est intéressé, sans forcément s’emballer, et « s’il se passe quelque chose, cela devrait se faire vite », selon le directeur technique du club jurassien. En revanche, pas encore de grandes avancées pour les deux autres Québécois du HCA, Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen. Partiront, partiront pas ? La deadline a été fixée au 28 mars, ils devront donc régler leur situation personnelle d’ici la fin du mois. /jpi