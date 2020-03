« Une année noire »

Patrick Hauert regrette mais comprend. Le président du HC Ajoie a vécu ce jeudi une journée agitée après l’annonce de l’annulation de toutes les compétitions de hockey sur glace en Suisse, la faute à la pandémie de coronavirus. Son club est en vacances et ne jouera plus jamais dans le Voyeboeuf. Malgré la déception de devoir rendre les armes à l’aube d’une demi-finale de Swiss League contre Viège, l’homme fort des « jaune et noir » relativise. Ecoutez l’entretien avec Patrick Hauert ci-dessous. /mle