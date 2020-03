Les Mondiaux de hockey 2020 prévus en Suisse annulés

Le coronavirus aura aussi eu raison du championnat du monde de hockey sur glace. L’événement prévu à Zurich et à Lausanne du 8 au 24 mai a été annulé. La Fédération internationale (IIHF) a pris cette décision samedi au terme d'une réunion de son conseil exécutif. « C'est une dure réalité qui doit être acceptée par la famille du hockey sur glace », souligne René Fasel, le président de l'IIHF dans le communiqué. « Le coronavirus est un problème global et requiert des efforts majeurs de la part des gouvernements pour combattre sa propagation. L'IIHF doit faire tout ce qu'elle peut pour soutenir ce combat. Nous devons laisser le sport de côté pour l'instant et soutenir les gouvernements et la famille du hockey sur glace », poursuit le Fribourgeois.

« Nous acceptons cette décision du conseil de l'IIHF », admet Gian Gilli, le secrétaire général du comité d'organisation du championnat du monde en Suisse, cité par le communiqué. « Mais bien sûr, c'est une immense déception pour le comité d'organisation », poursuit Gian Gilli.

L'IIHF explique également qu'elle et le comité d'organisation avaient contracté des assurances contre ce genre de risques. Ils ne devraient donc pas subir de grandes pertes. Le Mondial ne sera pas disputé cette année dans un autre pays. L'IIHF va désormais discuter pour trouver une solution pour recaser le championnat du monde en Suisse mais rien ne dit que ce sera en 2021.

L'IIHF doit trouver une solution pour aménager son calendrier des années futures puisque les cinq prochains championnats du monde sont déjà attribués. En 2021, Minsk et Riga seront les hôtes des joutes mondiales avant Tampere et Helsinki en 2022, St-Pétersbourg en 2023, Prague et Ostrava en 2024 et la Suède et le Danemark en 2025.

L'IIHF va annoncer ces prochains jours quelle politique de remboursement des billets sera introduite. /ATS