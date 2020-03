Un Taignon aux commandes de la relève du HCA

Le mouvement juniors du HC Ajoie se dote d’un nouveau responsable technique. Il a engagé Bertrand Faivet. Le Franc-Montagnard entrera en fonction le 1er août pour une période de deux ans. Le club de hockey sur glace l’a annoncé ce lundi. Bertrand Faivet va remplacer le Zurichois Jürg Künzler en poste depuis deux ans.

Le HC Ajoie précise que le Jurassien « aura pour mission de poursuivre la professionnalisation du mouvement juniors et de développer les collaborations régionales ». Actif depuis 20 ans comme entraîneur, Bertrand Faivet s’apprête à faire un saut dans le monde sportif professionnel. Il entend profiter de la nouvelle patinoire pour attirer des jeunes sur la glace. Il remplacera également Jürg Künzler à la tête des U15 élites. Cette nomination ne remet pas en cause sa fonction de président du Volleyball Franches-Montagnes. « Le but est de pouvoir concilier les deux », a précisé le Taignon à RFJ. /comm-msc