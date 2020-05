Le HC Ajoie conserve son duo magique

L’inauguration de la Raiffeisen Arena se fera en présence de Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen. Les deux Québécois restent fidèles au HC Ajoie. Ils n’ont pas activé la clause de leur contrat qui leur permettait de quitter le club jurassien de Swiss League pour la National League. L’échéance a pris fin jeudi. Les deux hockeyeurs patineront ainsi une 6e saison avec le chandail à la Vouivre. Il leur reste désormais un an de contrat dans le Jura, alors qu’ils ont rejoint le HCA durant l’été 2014.





Des chiffres ahurissants

Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen ne cessent d’accumuler des points avec le HC Ajoie. En cinq saisons, l’un deux à toujours terminé en tête des compteurs du championnat de Swiss League (quatre fois Devos, une fois Hazen). Leurs fiches personnelles sont stupéfiantes. Philip-Michaël Devos totalise 291 matches avec les « jaune et noir » pour 515 points (169 buts et 346 assists), soit une moyenne de 1,8 point par match. Jonathan Hazen tient, lui, une cadence de 1,6 point par rencontre avec un total de 448 points (209 buts et 239 assists) en 281 matches. /msc