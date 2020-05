Nouvelle formule en Swiss League : le HCA ne s’enflamme pas

Mais son président Patrick Hauert ne prend pas ça comme une aubaine. « Non, ça ne nous intéresse pas davantage. La saison s’annonce chaotique car on ne connaît même pas la date de reprise du championnat, ni la date de notre entrée dans notre nouvelle patinoire dans laquelle on devra encore prendre nos marques. Et puis monter en National League comme ça la fleur au fusil, ça se prépare, ça se structure. Ce serait trop vite pour nous à mon avis », tempère le président du HCA. Désormais 10 clubs pourront prétendre aux play-off à la fin de saison régulière via un barrage intermédiaire entre les places 7 à 10. Comme les autres présidents de clubs, Patrick Hauert a participé à cette décision. Instaurer des barrages au meilleur des trois matches était selon lui la moins mauvaise des solutions, bien que l’aspect sportif soit discutable. /jpi