Le calendrier du HC Ajoie reste flou

« Ça ne nous arrange pas tellement »

Pour le club ajoulot, qui a une patinoire en plein chantier, ce n’est de loin pas la situation la plus confortable. « Effectivement ça ne nous arrange pas tellement. Une sage décision aurait été de dire : on commence le 30 octobre, on repousse d’un mois. Cela nous aurait arrangé pour notre situation personnelle, mais c’est l’intérêt de la Ligue qui prime », reconnaît le boss du HCA. Les hockeyeurs jurassiens prévoient donc de reprendre l’entraînement sur glace le 10 août aux Franches-Montagnes. « Et puis on verra quand on peut prendre possession de nos nouveaux locaux », glisse encore Patrick Hauert.







La patinoire pourrait être livrée mi-novembre



Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) convoque justement les médias ce jeudi pour faire un point sur l’avancement des travaux de la patinoire. La crise sanitaire a inexorablement pesé sur l’avancement et les délais du chantier. Selon nos informations, le nouvel écrin pourrait être livré mi-novembre et non début octobre comme initialement espéré. /jpi