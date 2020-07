La Coupe surpasse le Covid-19

« C’est une grande satisfaction d’avoir réussi à limiter les dégâts. » Ce sont les mots de Patrick Hauert au moment de commenter le résultat financier de la dernière saison du HC Ajoie. Le président du club de hockey sur glace a présenté des comptes bénéficiaires mercredi soir lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée à Fregiécourt. Le HCA a dégagé un profit de 101'000 francs sur un total de produits de plus de 4,2 millions de francs (en hausse de près de 750'000 francs par rapport à la saison précédente). Ce résultat est fortement lié à l’épopée des « jaune et noir » en Coupe de Suisse. La victoire finale dans la compétition le 2 février à Lausanne a permis de mettre du beurre dans les épinards. « On a aussi récupérer un peu de RHT (réduction de l’horaire de travail) sur mars et avril », ajoute Patrick Hauert.





Le Covid-19 plombe le bénéfice

Le succès en Coupe de Suisse et la RHT débouchent donc sur ce bénéfice de plus de 100'000 francs. « Il aurait pu être au minimum doublé sans le Covid-19 », lance encore le président du HC Ajoie. Sa troupe a, en effet, été stoppée en plein vol mi-mars, alors qu’elle devait disputer les demi-finales des play-off de Swiss League.