Neuf matches estivaux pour le HC Ajoie

La préparation estivale du HC Ajoie passera par Saignelégier et Tramelan. Le club de Swiss League a dévoilé ce jeudi la liste de ses matches amicaux. Les hockeyeurs jurassiens en disputeront neuf entre le 18 août et le 11 septembre, pour autant que la saison démarre bien une semaine plus tard. Les rencontres « à domicile » se joueront dans les patinoires franc-montagnarde et tramelote en raison des travaux de réfection du Voyeboeuf. /msc