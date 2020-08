Premiers coups de patins du HC Ajoie

Un premier match à Saignelégier mardi

Le HCA débute sa préparation patins aux pieds un peu plus d’un mois avant le début de la saison de Swiss League, prévu le 1er octobre. Il effectuera toute sa préparation dans la patinoire taignonne et y jouera plusieurs matches amicaux dont un premier ce mardi à 20h15 face au HC Franches-Montagnes. Seuls 200 spectateurs pourront accéder à la patinoire et le port du masque sera obligatoire. /mmi