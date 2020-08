Le HC Ajoie maitrise sa rentrée

La préparation du HC Ajoie commence par une victoire. Les « jaune et noir » ont dominé le HC Franches-Montagnes 6-1 mardi soir à Saignelégier. Les hockeyeurs ajoulots de Swiss League ont donc fait respecter la hiérarchie face aux Taignons de 1re ligue. Même sans les attaquants Devin Müller et Ueli Huber (ménagés), le HCA a pu compter sur cinq buteurs différents. Jonathan Hazen a inscrit le 1er but ajoulot version 2020/2021 à la 11e en supériorité numérique. Thibault Frossard a profité d’un autre 5 contre 4 pour sceller le score à la 39e. Entre temps, Alain Birbaum, Philip-Michaël Devos (2x) et Arnaud Schnegg ont aussi trouvé le chemin des filets. L’ancien défenseur du HCA Miguel Orlando a sauvé l’honneur pour le HCFM à la 37e en supériorité numérique en inscrivant le 4-1.

Le HC Ajoie poursuivra sa préparation en fin de semaine à Yverdon avec deux affrontements face à des clubs de National League au programme : vendredi contre Lausanne et samedi face à Fribourg. /msc