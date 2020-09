Des mesures « rassurantes » pour le HC Ajoie

De 4'650 à environ 2'000 places

Le comité directeur du club jurassien s’attelle à établir un concept sécurité pour la saison à venir en concertation avec le propriétaire de la patinoire qu’est le SIDP (Syndicat intercommunal du district de Porrentruy). Ce dispositif devra ensuite être avalisé par les autorités cantonales. « Il faut voir ce qu’on appelle les deux tiers des places assises, note Patrick Hauert. Est-ce que ce sont les places assises existantes ou ce sont des places assises qu’on pourrait également créer ? », se questionne le président « jaune et noir ». Avant même son ouverture, la future Raiffeisen Arena va ainsi subir des modifications. « On va faire en sorte de transformer une partie des places debout en places assises », détaille Patrick Hauert. L’idée est de pouvoir compter sur une capacité de 2'000 à 2'200 personnes en respectant les mesures fédérales, alors que la nouvelle enceinte bruntrutaine aurait dû pouvoir accueillir 4'650 spectateurs en temps normal.





Un frein pour la restauration

Si Patrick Hauert ne se plaint pas de l’absence de public visiteur – « Très souvent, il nous coûte plus cher en sécurité que ce qu’il nous rapporte en billetterie », dit-il – le président du HC Ajoie craint en revanche que le port du masque ait un impact sur l’affluence aux matches. « C’est possible que ça retienne du monde à la maison. Il y a quand même passablement de personnes qui ne supportent pas le masque », prédit-il. Ce qui est certain, pour lui, c’est que les mesures édictées par le Conseil fédéral auront « un impact négatif sur les chiffres de la restauration. Les gens sont relativement craintifs avec ce Covid-19. On devra surveiller de ne pas avoir de rassemblements importants, tant au niveau boisson qu’au niveau restauration ». /msc