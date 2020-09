Le HC Ajoie passe la 5e

Les victoires s’enchaînent pour le HC Ajoie. La formation de Gary Sheehan a battu Olten 4-1 mardi soir sur la glace soleuroise. Il s’agit du 5e succès ajoulot cet été en six matches de préparation. Les Canadiens du HCA se sont à nouveau illustrés dans cette rencontre entre équipes de Swiss League de hockey sur glace. Jonathan Hazen s’est offert un doublé (1re 1-0 et 16e 3-1) et a ajouté une passe décisive à sa fiche personnelle, alors que Philip-Michaël Devos a distribué trois assists. Les défenseurs Anthony Rouiller (8e 2-1) et Jordane Hauert (34e 4-1 à 5 contre 4) ont aussi trouvé le chemin des filets.

Le HC Ajoie poursuit sa préparation samedi sur la glace des GCK Lions. Coup d’envoi à 20h. /msc