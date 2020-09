Le HC Ajoie puissance six

La préparation du HC Ajoie continue de se dérouler sous les meilleurs auspices. Les joueurs de Swiss League de hockey sur glace ont signé samedi soir leur 6e victoire en sept matches en atomisant les GCK Lions 6-2 (1-0, 2-0, 3-1) en terre alémanique. Les protégés de Gary Sheehan ont maitrisé leur sujet de A à Z. Ils ont été devant au tableau d’affichage durant 59 minutes. Les filets zurichois ont tremblé d'emblée après un but de Lars Frei (1re 1-0), imité ensuite par Devin Muller (36e 2-0), Jonathan Hazen (39e 3-1 et 54e 4-2 à 5 contre 4), Marc Camichel (59e 5-2) et Steven Macquat (60e 6-2).

Le HCA poursuit sa préparation mardi avec la réception de Zoug Academy, avant d’aller défier Langenthal vendredi. Ensuite, place au championnat avec un duel face aux Ticino Rockets le vendredi 2 octobre. /ygo