Deux mois d’arrêt pour Ueli Huber

Le HC Ajoie n’entamera pas son prochain championnat de Swiss League avec un effectif au grand complet. Ueli Huber doit passer sur le billard en raison d’une fracture de la main. Le club jurassien l’annonce ce mardi. L’attaquant sera opéré mercredi matin. Il sera indisponible pour six à huit semaines. Son retour au jeu devrait intervenir début décembre, selon le directeur technique du HCA Vincent Léchenne. Les « jaune et noir » ne comptent ainsi plus qu’onze attaquants dans leur contingent à une semaine et demie du début du championnat.

Covid-19 oblige, le HC Ajoie n’est pas prêt à engager un nouvel élément pour compenser cette blessure. « On doit faire attention financièrement », lâche Vincent Léchenne. Le directeur technique entend donner la chance à un jeune joueur durant cette période. Il pourrait provenir des rangs de Fribourg. L’attaquant du HC Franches-Montagnes Nathan Guichard pourrait aussi être une solution. /comm-msc