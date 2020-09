Le HCA s’incline avant la reprise

C’est aux tirs au but que s’est terminée la préparation du HC Ajoie. Les Jurassiens de Swiss League de hockey sur glace ont perdu vendredi un match amical face à Langenthal 4-3. En terres alémaniques, le HCA est parvenu à égaliser 3-3 à la 56e minute grâce à une réussite de Thibaut Frossard en power-play. Aucune équipe n'a réussi à prendre les devants en prolongation et ce sont donc les tirs au but qui ont départagé les deux formations de Swiss League.



Cette défaite vient entacher un sans-faute pour le HC Ajoie qui a remporté sept victoires sur ses huit matches d’avant-saison. Les Jurassiens entameront leur championnat vendredi prochain au Tessin. /vja