Le HC Ajoie millésime 2020/2021 est meilleur que celui qui a décroché le titre de champion de Suisse de Ligue B au printemps 2016. C’est la conviction d’Anthony Rouiller. Le défenseur du HCA et son entraîneur Gary Sheehan ont répondu en direct aux questions de RFJ ce jeudi matin. Le club jurassien entame son championnat de Swiss League de hockey sur glace vendredi sur la glace des Ticino Rockets (en direct sur RFJ dès 19h15). De retour dans le vestiaire « jaune et noir » après quatre saisons passées à Olten, Anthony Rouiller constate que « le staff technique a peaufiné chaque année les petits détails qui ne jouaient pas ». Ainsi, il ne cache pas l’objectif des Vouivres cet hiver. « On a vraiment l’ambition d’être dans les trois-quatre premiers et de commencer les play-off à la maison », lance-t-il. Et ce n’est pas Gary Sheehan qui va contredire son joueur. « J’ai une meilleure équipe que la saison passée. Maintenant, il faut faire prendre la mayonnaise et c’est difficile sur la route et à l’extérieur de nos murs », lâche l’entraîneur du HCA.





Une défensive renforcée pour de nombreux voyages

C’est que son équipe devra faire face à un calendrier bien particulier cette saison. En raison des travaux de rénovation de la patinoire à Porrentruy, les Ajoulots vont lancer leur exercice par dix matches consécutifs loin de leurs bases. « Il faut le gérer et être prêt mentalement à ça. Jouer à la maison cinq ou six matches, ce sera plus facile pour moi », poursuit Gary Sheehan. Le technicien québécois pourra s’appuyer sur une défense consolidée par les arrivées d’Anthony Rouiller et Daniel Eigenmann notamment. « Le hockey devient de plus en plus un jeu de vitesse, il fallait redonner à notre équipe cette notion de mobilité et de vitesse. On avait grossi nos défenseurs ces dernières années. On a eu une partie de succès mais aussi des moments difficiles. C’était le moment idéal pour davantage de mobilité et de meilleures premières passes », détaille l’homme fort canadien du HC Ajoie.